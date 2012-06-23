Фирменный стиль для хостинговой компании

Нужен человек для разработки 3-х вариантов логотипа

и после одобрения логотипа, уже по логотипу создать фирменный стиль.

Предоставляйте свои лучшие работы, которые Вы считаете лучшими.

Предложение пишите в такой форме:

- О себе, как давно занимаетесь и т.п. в Кратце.

- Ссылки на лучшие работы (Те которое Вы считаете лучшими)

- Аська, Скайп

- Цена и Сроки для начала Цена и сроки за три варианта логотипа. (Логотип уже есть, но можно улучшить или сделать по своему)

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С уважением, Сергей Александров.