Нужен фирменный стиль для фотостудии. Пример Ваших работ и свои расценки скидывайте в проекте.
Фирменный стиль для хостинговой компании
Нужен человек для разработки 3-х вариантов логотипа
и после одобрения логотипа, уже по логотипу создать фирменный стиль.
Предоставляйте свои лучшие работы, которые Вы считаете лучшими.
Предложение пишите в такой форме:
- О себе, как давно занимаетесь и т.п. в Кратце.
- Ссылки на лучшие работы (Те которое Вы считаете лучшими)
- Аська, Скайп
- Цена и Сроки для начала Цена и сроки за три варианта логотипа. (Логотип уже есть, но можно улучшить или сделать по своему)
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С уважением, Сергей Александров.
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