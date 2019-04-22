Фирменный стиль для моего предприятия

Здравствуйте. Нужен логотип, фирменный стиль (мини версия), шаблон для постов в Instagram и Facebook, дизайн этикетки и дизайн коробки. Продукт: биологически активная добавка, в жидком виде, премиум сегмент. Похожий продукт: https://images.kz.prom.st/63377949_w640_h640_rastsvetaj-kontsentrat-molodosti.jpg Напишите, пожалуйста, стоимость по каждому пункту. Пример дизайна ...
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Я ищу графического дизайнера, который займется профессиональной разработкой фирменного стиля, логотипа, знаков,
символов и прочих графических элементов для моего предприятия, а также составит руководство по брендингу (цветовая
палитра, оптимальное использование, шрифты и т. д.)).
Дизайнер должен быть готов к подписанию договора с моим предприятием, поскольку:
- в первую очередь, это обусловлено упрощением процесса работы как с юридической, так и с практической точек зрения;
- во вторую очередь, для урегулирования вопросов по интеллектуальной собственности;
- в третью очередь, это требование Налогового Департамента для признания затрат в учете.
Оплата за работу:
- график оплаты оговариваем с Вами
индивидуально;
- способ оплаты: через систему Payoneer с указанием в назначении платежа —«оплата за разработку фирменного стиля».
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