Фирменный стиль для моего предприятия

Я ищу графического дизайнера, который займется профессиональной разработкой фирменного стиля, логотипа, знаков,

символов и прочих графических элементов для моего предприятия, а также составит руководство по брендингу (цветовая

палитра, оптимальное использование, шрифты и т. д.)).

Дизайнер должен быть готов к подписанию договора с моим предприятием, поскольку:

- в первую очередь, это обусловлено упрощением процесса работы как с юридической, так и с практической точек зрения;

- во вторую очередь, для урегулирования вопросов по интеллектуальной собственности;

- в третью очередь, это требование Налогового Департамента для признания затрат в учете.

Оплата за работу:

- график оплаты оговариваем с Вами

индивидуально;

- способ оплаты: через систему Payoneer с указанием в назначении платежа —«оплата за разработку фирменного стиля».