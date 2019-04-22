Фирменный стиль для моего предприятия

Фирменный стильЗавершен12 заявок237 просмотров
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Я ищу графического дизайнера, который займется профессиональной разработкой фирменного стиля, логотипа, знаков,

символов и прочих графических элементов для моего предприятия, а также составит руководство по брендингу (цветовая

палитра, оптимальное использование, шрифты и т. д.)).  

Дизайнер должен быть готов к подписанию договора с моим предприятием, поскольку:

- в первую очередь, это обусловлено упрощением процесса работы как с юридической, так и с практической точек зрения;

- во вторую очередь, для урегулирования вопросов по интеллектуальной собственности;

- в третью очередь, это требование Налогового Департамента для признания затрат в учете.

Оплата за работу:

- график оплаты оговариваем с Вами

индивидуально;

- способ оплаты: через систему Payoneer с указанием в назначении платежа —«оплата за разработку фирменного стиля».

5 лет назад
Cryozont
40 летЭстония
5 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$500
21 день
WMZ
Очень рекомендую Антона! Прекрасный результат работы, отличное качество, соблюдение всех сроков, четкое реагирование на все пожелания, легок в общении.
Спасибо Оле за проект. Очень приятное сотрудничество и как итог отличный результат.
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