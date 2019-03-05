Разработка фирменного стиля для Ассоциации Спортивных Мам

Фирменный стильЗакрыт16 заявок243 просмотра
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Необходимо разработать новый фирменный стиль, сохраняя преемственность с существующим.

Ассоциациязанимается подготовкой будущих мам к родам и 

восстановлением здоровья  женщин

после родов. Женщины занимаются спортом (с возможностью нахождения детей

возрастом от 3-х месяцев в зале, в специальной игровой зоне). Мы адаптировали

множество танцевальных и спортивных программ для того, чтобы женщины могли

заниматься с малышом на руках. Беременные так же посещают занятия по классам фитнес и йога. Среди направлений деятельности образовательные мероприятия для женщин. 

5 лет назад
chudovadasha
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 часов назад
5 лет назад
$60
35 дней
WMZ
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Фирменный стиль