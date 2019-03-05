Разработка фирменного стиля для Ассоциации Спортивных Мам

Необходимо разработать новый фирменный стиль, сохраняя преемственность с существующим.

Ассоциациязанимается подготовкой будущих мам к родам и

восстановлением здоровья женщин

после родов. Женщины занимаются спортом (с возможностью нахождения детей

возрастом от 3-х месяцев в зале, в специальной игровой зоне). Мы адаптировали

множество танцевальных и спортивных программ для того, чтобы женщины могли

заниматься с малышом на руках. Беременные так же посещают занятия по классам фитнес и йога. Среди направлений деятельности образовательные мероприятия для женщин.