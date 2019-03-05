Здравствуйте. Нужен логотип, фирменный стиль (мини версия), шаблон для постов в Instagram и Facebook, дизайн этикетки и дизайн коробки. Продукт: биологически активная добавка, в жидком виде, премиум сегмент. Похожий продукт: https://images.kz.prom.st/63377949_w640_h640_rastsvetaj-kontsentrat-molodosti.jpg Напишите, пожалуйста, стоимость по каждому пункту. Пример дизайна ...
Разработка фирменного стиля для Ассоциации Спортивных Мам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать новый фирменный стиль, сохраняя преемственность с существующим.
Ассоциациязанимается подготовкой будущих мам к родам и
восстановлением здоровья женщин
после родов. Женщины занимаются спортом (с возможностью нахождения детей
возрастом от 3-х месяцев в зале, в специальной игровой зоне). Мы адаптировали
множество танцевальных и спортивных программ для того, чтобы женщины могли
заниматься с малышом на руках. Беременные так же посещают занятия по классам фитнес и йога. Среди направлений деятельности образовательные мероприятия для женщин.
- Похожие заказы
- Фирменный стиль41 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать брендбук компании со следующими елементами: [list=1][*] Логотип в виде названия компании[*] аватарки Youtube, Whatsapp и тд. [*] Шрифт (доступный в MS и OS Office). [*] Фирменный бланк.[*] Печать.[*] Визитная карточка.[*] Корпоративная брошюра A4 целая и А4 из 3 частей с контентом ...Фирменный стиль22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработать презентацию и заглушки на сайт по ТЗ. Формат: А4, 4 стр, книжечка. Полноцвет. Задача: разработка презентации для заведений. Рабочий инструмент менеджеров по продаже. ТЗ по запросу вишлю исполнителю. Просьба писать конкретные сроки и бюджетЗаглушка на сайтеЗадача: ...Фирменный стиль14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нам требуется создать 2 макета для 2 ролл-апов. Размер 80х200 см Разрешение файла - 100 dpi У нас есть цветовые решения и пантоны для 2-ух этих макетов, есть логотипы. Есть стилистика иллюстрации, в которой мы видим эти ...Фирменный стиль15 заявокЗакрыт5 лет назад
Логотип есть, нужно сделать Визитку, Презентацию (1-2 стр), Медиа-кит (1 стр), папку, Фирменный бланк, Пакет бумажный и заглушку на сайтФирменный стиль15 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы - бренд мужской повседневной одежды в Украине! Задание: взять наш логотип и название и стильно обыграть их как по отдельности так и вместе на одном изображении. Итоговые изображения будут наноситься на элементы одежды нашего бренда. P.S. ...Завершен5 лет назад
[list][*]Оформление для вайтпейпер[*]Создание концепт-артов[*]Доработка концепта дизайна сайта[*]Доработка логотипа[/list]Присылайте портфолио в сообщенияЗавершен5 лет назад
Логотип есть. Нужно разработать полное руководство по использованию логотипа и фирменных элементов в различных носителях. Приблизительный объем работ в данном примере https://issuu.com/aurorabarealisse/docs/almayass_brandbook_july2018_Фирменный стиль17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Необходимо в короткие сроки разработать дипломы победителей интеллектуального конкурса. Формат: А3, готовый к печати Количество: в идеале 3, но будет и 1го достаточно Язык: Ру Цветовая гамма: полностью свободно. Логотип без привязки к цвету, так что можно предлагать, что ...Завершен5 лет назад
На основе дизайна визиткиЗавершен5 лет назад