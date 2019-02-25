Необходимо разработать брендбук

Фирменный стильЗакрыт22 заявки199 просмотров
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Необходимо разработать брендбук компании со следующими елементами:

  • Логотип в виде названия компании
  • аватарки Youtube, Whatsapp и тд.
  • Шрифт (доступный в MS и OS Office).
  • Фирменный бланк.
  • Печать.
  • Визитная карточка.
  • Корпоративная брошюра A4 целая и А4 из 3 частей с контентом из презентации
  • Редактирование стилистики и коммуникации, а также и шаблон приложенной PowerPoint презентации компании.
Оставляйте, пожалуйста, примерную стоимость и сроки
5 лет назад
kalym
Павел 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад