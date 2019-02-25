Здравствуйте. Нужен логотип, фирменный стиль (мини версия), шаблон для постов в Instagram и Facebook, дизайн этикетки и дизайн коробки. Продукт: биологически активная добавка, в жидком виде, премиум сегмент. Похожий продукт: https://images.kz.prom.st/63377949_w640_h640_rastsvetaj-kontsentrat-molodosti.jpg Напишите, пожалуйста, стоимость по каждому пункту. Пример дизайна ...
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Необходимо разработать брендбук компании со следующими елементами:
- Логотип в виде названия компании
- аватарки Youtube, Whatsapp и тд.
- Шрифт (доступный в MS и OS Office).
- Фирменный бланк.
- Печать.
- Визитная карточка.
- Корпоративная брошюра A4 целая и А4 из 3 частей с контентом из презентации
- Редактирование стилистики и коммуникации, а также и шаблон приложенной PowerPoint презентации компании.
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