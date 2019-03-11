Рестайлинг фирменного стиля

Добрый день! Нам требуется создать 2 макета для 2 ролл-апов. Размер 80х200 см Разрешение файла - 100 dpi У нас есть цветовые решения и пантоны для 2-ух этих макетов, есть логотипы. Есть стилистика иллюстрации, в которой мы видим эти ...