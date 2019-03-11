Рестайлинг фирменного стиля

Фирменный стильЗакрыт24 заявки195 просмотров
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Требуется рестайлинг фирменного стиля компании, четкого понимания как должно быть нет, но идеи есть, нужна творческая работа над воплощением этих идей. Оплата обсуждается отдельно.

5 лет назад
ameiseone
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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