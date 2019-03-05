Разработка фирменного стиля для интернет-магазина

Фирменный стильЗакрыт20 заявок226 просмотров
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Необходимо разработать фирменный стиль для интернет-магазина по оптовой продаже детских головных уборов и аксессуаров. Иконки, шаблоны, фоны, шрифты. Для размещения на сайте, в соцсетях и инстаграмм

5 лет назад
avroraolga
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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