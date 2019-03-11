Фирменный стиль женская одежда

Бренд MIEGOFCE (женская одежда), логотип есть

Нужны макеты визиток, каталога, пакета, шапки для писем или фирменный бланк

Шрифты и стилистику можно брать с сайта http://miegofce.com.ru или с оффициального магазина на Али.

Основное требование - создание и верстка каталога.

Каталог небольшой, но информативный, размер А5

На страницах с товаром: на левой странице основная модель и небольшое описание, справа цветовые вариации, спецификация и возможно фото.

Если нужны доп. материалы - пишите.

Оплата Я.Деньги