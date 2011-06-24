Разработка фирменного стиля телеком компании

Собственно, все подробно описано в брифе, который прикреплен ниже (альтернативно тут: zio.in/maketproject ) В брифе представлены примеры, на основе которых мы (по качеству исполнения) хотим видеть свой результат работы. Отвечаем на проект, если в состоянии ...