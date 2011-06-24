Разработка фирменного стиля телеком компании

Фирменный стильЗакрыт27 заявок256 просмотров
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Необходимо разработать фирменный стиль телекоммуникационной компании, которая будет предоставлять услуги кабельного телевидения и доступа в сеть интернет населению

12 лет назад
bortelecom
Сергей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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