Создание фирменного стиля

Нужно создать визитку, какие условия: - Двусторонняя на одной отражена деятельность по продвижению http://www.myonlinestudio.ru/ на другой стороне деятельность по дизайну http://79222657788.ru/ - Использование уже имеющихся логотипов и стиля, на каждой из сторон. - Предоставление в готовом для печати виде, в ...