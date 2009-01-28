Создание фирменного стиля

Требуется разработать макет обложки для журнала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать логотип и всю атрибутику. Расценки лучше детализировать, что за что. Пишите в личку или на имейл [email protected]. Важно качественное портфолио.
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