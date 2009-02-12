Макет обложки для журнала

$100
Фирменный стильЗавершен11 заявок224 просмотра
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Требуется разработать макет обложки для журнала

15 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
Выбранный исполнитель
pm-0
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Работаем с Павлом ни в первый раз, и ни в первый раз довольны результатом. Все быстро, качественно, продуманно, глянцево и, главное, с той идеей, которую и хотелось. Опять же в нагрузку к макету получили качественное объяснение, где, как и что править, что тоже плюсуем. Спасибо, рекомендую, не пожалеете.
И опять все отлично, с оплатой все быстро! Приятно работать ! :)
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