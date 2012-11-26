Создать фирменный стиль

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка100 просмотров

Необходим фирменный стиль для ДВД-проекта "XXL"

13 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$70
7 дней
Дмитрий предоставил несколько вариантов на выбор, причем довольно оперативно и продуктивно с точки зрения креатива, после чего доработал выбранный вариант до финальных требований.
Спасибо за один из самых интересных проектов!

Заявки фрилансеров

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад