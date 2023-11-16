Html верстка 12 сторінок

HTML-версткаЗавершен39 заявок299 просмотров
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Портібно відверстати в html5/css3 з адаптивом (намальовано немає, на ваш розсуд) 12 сторінок.

Вимоги: валідність, піксель перфект.

Ціну та час будьласка вказуйте кінцеві. Обраному виконавцю відправлю фігму в особисті.

Архів з картинками макетів додаю

HTML
2 месяца назад
guest_1698240011078
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
shortys
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$290
7 дней
Все зроблено якісно, особливо адаптив
Приємно було попрацювати з вами
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