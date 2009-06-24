Качественный и сложный проект для верстальщика
Необходим опытный верстальщик для реализации качественного и сложного проекта, дилетантов и лиц не владеющих перечисленными ниже знаниями просьба не беспокоить.
Html-верстальщик
(знание: HTML/CSS, XML, DHTML/JavaScript/AJAX, опыт кросс-браузерной вёрстки и скриптинга, ручная вёрстка div; поверхностные знания: Flash, PHP, MySQL, JavaScript)
Основные требования:
* опыт работы от 3-х лет;
* высшее образование;
Обязанности:
* вёрстка макетов, блоков, шаблонов
* интеграция дизайна с программной частью
* разработка интерфейсов с использованием DHTML/AJAX
* знание основных фреймворков (jQuery, Prototype, Dojo, Mootools) желательно, умение эффективно работать без их использования приветствуется
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