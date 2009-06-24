Качественный и сложный проект для верстальщика

$850
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок457 просмотров

Необходим опытный верстальщик для реализации качественного и сложного проекта, дилетантов и лиц не владеющих перечисленными ниже знаниями просьба не беспокоить.

Html-верстальщик

(знание: HTML/CSS, XML, DHTML/JavaScript/AJAX, опыт кросс-браузерной вёрстки и скриптинга, ручная вёрстка div; поверхностные знания: Flash, PHP, MySQL, JavaScript)

Основные требования:

* опыт работы от 3-х лет;

* высшее образование;

Обязанности:

* вёрстка макетов, блоков, шаблонов

* интеграция дизайна с программной частью

* разработка интерфейсов с использованием DHTML/AJAX

* знание основных фреймворков (jQuery, Prototype, Dojo, Mootools) желательно, умение эффективно работать без их использования приветствуется

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
16 лет назад
wizard_online
Игорь 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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