Модульно зверстати ряд сторінок з BEM і адаптивом

есть уже готовый HTML/CSS существующий Лендинг один пейдждаун нужно переделать его на RTL поставить дирекешн RTL и починить марджины и падинги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привіт
Є дизайн сайту у Фігмі:
https://www.figma.com/file/X8nSM7mMyT3gjSQTviaz00/Tinkerteens-CRM-(Copy)?type=design&node-id=97%3A555&mode=design&t=5XKMugyYDkiRYjrD-1
Частина сторінок вже затверджена (вони з галочкою ?, можете оцінити поки тільки їх), нові сторінки дизайняться і затверджуються.
Треба зверстати адаптивно, з БЕМ і модульно, щоби віджети або елементи перевикористовувалися у різних розділах.
Також, прошу вказувати реальні строки, скільки у вас це займе. Це важливо і якщо не впевнені у собі, або у вас купа іншої роботи, то прошу не подавати заявку, щоби не витрачати час. Шаблонні відповіді пропускаю, ви мені одне і те ж пишите кожен раз :)
Оплату можемо проводити по частинам. Якщо ви можете ще й бекенд зробити на вп (PRD і документація на проект є), то вказуйте це у заявці. На зараз функціональну частину робити не треба, тільки фронт (HTML + CSS + JS).
Прошу не писати у месенджери або приватні, я сам з вами зв'яжуся, якщо ваша заявка зацікавить. Буду ігнорувати, якщо так зробите.
Проект по складності вище середнього, але всі реалізації, бібліотеки і бачення є з нашої сторони - допоможемо, якщо буде треба.
Дякую і всім гарного дня.
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