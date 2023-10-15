Модульно зверстати ряд сторінок з BEM і адаптивом

Привіт



Є дизайн сайту у Фігмі:

https://www.figma.com/file/X8nSM7mMyT3gjSQTviaz00/Tinkerteens-CRM-(Copy)?type=design&node-id=97%3A555&mode=design&t=5XKMugyYDkiRYjrD-1



Частина сторінок вже затверджена (вони з галочкою ?, можете оцінити поки тільки їх), нові сторінки дизайняться і затверджуються.

Треба зверстати адаптивно, з БЕМ і модульно, щоби віджети або елементи перевикористовувалися у різних розділах.

Також, прошу вказувати реальні строки, скільки у вас це займе. Це важливо і якщо не впевнені у собі, або у вас купа іншої роботи, то прошу не подавати заявку, щоби не витрачати час. Шаблонні відповіді пропускаю, ви мені одне і те ж пишите кожен раз :)

Оплату можемо проводити по частинам. Якщо ви можете ще й бекенд зробити на вп (PRD і документація на проект є), то вказуйте це у заявці. На зараз функціональну частину робити не треба, тільки фронт (HTML + CSS + JS).



Прошу не писати у месенджери або приватні, я сам з вами зв'яжуся, якщо ваша заявка зацікавить. Буду ігнорувати, якщо так зробите.

Проект по складності вище середнього, але всі реалізації, бібліотеки і бачення є з нашої сторони - допоможемо, якщо буде треба.



Дякую і всім гарного дня.