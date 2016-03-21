Описание проекта: Задание на верстку страницы указано на скринах. Должно быть так: https://goo.gl/2Nxosr - верстать только обведенную часть Сейчас так: https://goo.gl/Njzp4K Кто свободен, пишите [email protected] - стоимость, срок. Требования: ...
Нужно сверстать лендинг из psd-макета
Нужно сверстать лендинг из psd-макета.
Верстка - статичная. Лендинг на 25 разворотов экрана.
Срок - максимум 3 дня!
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