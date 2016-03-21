Нужно сверстать лендинг из psd-макета

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка108 просмотров

Нужно сверстать лендинг из psd-макета.

Верстка - статичная. Лендинг на 25 разворотов экрана.

Срок - максимум 3 дня!

9 лет назад
Viktoriya180889
Виктория 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

menher96
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Все супер! В сроки вписались. Всегда на связи. Все сделал качественно!) Благодарю!
Виктория очень ответственный заказчик, быстро отвечает на возникшие вопросы, оплата моментальная, никаких нареканий нет. Рекомендую Викторию как отличного заказчика!

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menher96
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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