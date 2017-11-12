Переверстать новостные страницы на двух сайтах на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки140 просмотров

Оба сайта на WP. шаблоны нестандартные, но сами функции вывода новостей и их логикаа стандартные для WP. 

По ТЗ много чего не распишешь, по каждому сайту есть скриншоты, на которых показано, как должно быть + объясню, если что непонятно. 

Сайт 1: http://center-ps.ru/

Сайт 2: http://licenses-all.ru/

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WordPress
8 лет назад
vikleb
Виктор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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