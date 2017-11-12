Переверстать новостные страницы на двух сайтах на WP

Оба сайта на WP. шаблоны нестандартные, но сами функции вывода новостей и их логикаа стандартные для WP.

По ТЗ много чего не распишешь, по каждому сайту есть скриншоты, на которых показано, как должно быть + объясню, если что непонятно.

Сайт 1: http://center-ps.ru/

Сайт 2: http://licenses-all.ru/

Предлагайте цены, задавайте вопросы