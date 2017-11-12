Необходимо в русскую и укр версию страниц сайта добавить фото и текст по макету дизайна Детали в ТЗ по ссылке ниже https://docs.google.com/document/d/1_mw5-om5B6yQMPGTI24sqoxcaMTgtd0XuHw-aEygA9g/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БС. Срок ...
Переверстать новостные страницы на двух сайтах на WP
Оба сайта на WP. шаблоны нестандартные, но сами функции вывода новостей и их логикаа стандартные для WP.
По ТЗ много чего не распишешь, по каждому сайту есть скриншоты, на которых показано, как должно быть + объясню, если что непонятно.
Сайт 1: http://center-ps.ru/
Сайт 2: http://licenses-all.ru/
Предлагайте цены, задавайте вопросы
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