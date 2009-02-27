Прикрутить дизайн странички новостей, Джумла

$15
HTML-версткаЗавершен4 заявки185 просмотров
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Нужен хороший верстальщик по Джумле!!! Он же хороший специались под нее.

Задание заключается в следующем:

Есть сайт, надо прикрутить страничку новостей. Они будут реализовываться старндартным выводом информации -- блог - материалы секции. На главной страничке - 2 новости, ссылка - Подробнее.

Перспектива.

Ищу действительно хорошего и ответственного исполнителя, время от времени будут проекты по джумле.

Исполнитель должен быть хорошо знаком с версткой под разные браузеры.

С выбраным буду работать в дальнейшем. Уже есть один проект, который ожидает подтверждения.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!!

Откликаться действительно ОТВЕТСТВЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ своего дела.

Спасибо.

15 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
15 лет назад
$15
1 день
Ответственный исполнитель, делает качественно и в срок. Рекомендую всем, кто ценит свое время и трепетно относится к качеству работы.
Любому фрилансеру приятно работать с профессионалом. Задачи ставятся четко, на все вопросы конкретные ответы. Заказчик ценит время и хорошую работу, оплата было произведена по факту, и больше чем договаривались. За это отдельное спасибо.
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