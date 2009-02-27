Прикрутить дизайн странички новостей, Джумла

Нужен хороший верстальщик по Джумле!!! Он же хороший специались под нее.

Задание заключается в следующем:

Есть сайт, надо прикрутить страничку новостей. Они будут реализовываться старндартным выводом информации -- блог - материалы секции. На главной страничке - 2 новости, ссылка - Подробнее.

Перспектива.

Ищу действительно хорошего и ответственного исполнителя, время от времени будут проекты по джумле.

Исполнитель должен быть хорошо знаком с версткой под разные браузеры.

С выбраным буду работать в дальнейшем. Уже есть один проект, который ожидает подтверждения.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!!

Откликаться действительно ОТВЕТСТВЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ своего дела.

Спасибо.