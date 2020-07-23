Сделать на сайте DIAFAN карусель "новинок"

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Завершен7 заявок392 просмотра

На главной странице сайта: https://eurofittings.ru/ , нужно сделать блоки "новинки" и "акции" и "хиты продаж" так, чтобы они шли каруселькой друг под другом и при этом листались автоматически ( НЕ одновременно)

Пример во вложении

5 лет назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

maslenv
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
Отлично сработали с Сергеем. Всегда был доступен, быстро реагировал на обратную связь и выполнил работу раньше срока. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Рекомендую Олега к сотрудничеству Приятный в общении Всегда на связи Оплата сразу по завершению работы

Заявки фрилансеров

maslenv
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Максим
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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Динар
 
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Был
7 месяцев назад
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Георгий
 
30 лет
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11 часов назад
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Герман
 
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2 года назад
29 отзывов
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Александр
 
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Был
4 года назад
5 лет назад