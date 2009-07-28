Верстка шаблона Joomla 1.5

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка361 просмотр

Нужно качественно сверстать простой шаблона для Joomla 1.5 из psd макета.

Joomla
16 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Muratty
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$30
2 дня
Быстро, качественно, профессионально. Супер. Будем сотрудничать в дальнейшем.
C таким человеком приятно работать, и про оплату он вспоминает быстрее чем исполнитель;) Надеюсь продолжить сотрудничество с ним.

Заявки фрилансеров

Muratty
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад

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