Верстка страниц сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки203 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо севрстать однотипные страницы. Нужно js, jquery, ajax. Главная сложность будет в том, что раскрывающееся сверху меню должно накрывать флешбаннер.

PSD нет, есть только jpg. Естественно, верстка должна быть кроссбраузерная, валидная и аккуратная.

Движок, на который это будет внедряться самописный на zend.

Будте готовы вносить по ходу дела изменения (цвет, размер, позиционирование).

Оплата - без аванса, но поэтапная: отверстали несколько страниц, получили денежку и т.д.

Все материалы, которые есть пришлю заинтересовавшим кандидатам.

Очень приветствуется творческий подход с вниканием в задачу и желанием улучшить!

AJAXJavaScriptjQuery
14 лет назад
kisun
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$200
7 дней
Очень приятно было поработать. Быстро, качественно и не ругался, когда приходилось по 10 раз менять цвета и шрифты.)) Всегда на связи, оперативно реагирует. Появится повод - снова обращусь)))
Очень понравилось работать с Дмитрием! Приятное общение, хорошее ТЗ, оплата без каких-либо задержек. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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