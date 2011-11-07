Верстка страниц сайта

Здравствуйте!

Необходимо севрстать однотипные страницы. Нужно js, jquery, ajax. Главная сложность будет в том, что раскрывающееся сверху меню должно накрывать флешбаннер.

PSD нет, есть только jpg. Естественно, верстка должна быть кроссбраузерная, валидная и аккуратная.

Движок, на который это будет внедряться самописный на zend.

Будте готовы вносить по ходу дела изменения (цвет, размер, позиционирование).

Оплата - без аванса, но поэтапная: отверстали несколько страниц, получили денежку и т.д.

Все материалы, которые есть пришлю заинтересовавшим кандидатам.

Очень приветствуется творческий подход с вниканием в задачу и желанием улучшить!