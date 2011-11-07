HTML-верстка по имеющемуся PSD шаблону. Сайт - Здоровая страна. 1000р Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, ...
Верстка страниц сайта
Здравствуйте!
Необходимо севрстать однотипные страницы. Нужно js, jquery, ajax. Главная сложность будет в том, что раскрывающееся сверху меню должно накрывать флешбаннер.
PSD нет, есть только jpg. Естественно, верстка должна быть кроссбраузерная, валидная и аккуратная.
Движок, на который это будет внедряться самописный на zend.
Будте готовы вносить по ходу дела изменения (цвет, размер, позиционирование).
Оплата - без аванса, но поэтапная: отверстали несколько страниц, получили денежку и т.д.
Все материалы, которые есть пришлю заинтересовавшим кандидатам.
Очень приветствуется творческий подход с вниканием в задачу и желанием улучшить!
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