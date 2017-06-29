Дизайн креативов для Google Play Store

$17
Иконки и Пиксель-артЗакрыт11 заявок426 просмотров
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[table]Задача

Необходимо создавать превью изображения для приложений Google Play разной тематики. Требуется опытный и понимающий дизайнер, готовый в короткий срок выполнять поставленные задачи. Работа типовая, есть образцы. Работы много.

Важно: не нужно рисовать с нуля, работа предполагает компоновку и оформление.

Обязательные требованияТребуется качественное и быстрое выполнение заказов.

Один пакет заказа включает 7 изображений:

1) иконка приложения(1 штука); 

2) почти одинаковые баннеры (превью материал, предоставляющий наглядную информацию пользователю о приложении) (5 штук);

3) промо в том же стиле, что и баннеры (1 штука).

Тех.задание с подробной информацией высылаем лично. Оплата по факту проделанной работы. 

Комментарий: Цена адекватная заказу, т.к. нет задачи рисовать с нуля. В среднем у наших дизайнеров уходит 1-2 часа на разработку одного дизайна. Рассчитываем на длительное сотрудничество.

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6 лет назад
sergantllc
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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