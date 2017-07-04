Создать 2 значка 50x50 для корзины

Иконки и Пиксель-артЗавершен3 заявки247 просмотров
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Пример: http://prntscr.com/fqzjue

Размер: 50 x 50, формат PNG.

Ассоциации с сайтом желательны. 

Сайты продуктов: 

1. https://photo-master.com

2. http://photo-effects.ru

6 лет назад
pm-soft
Юлия 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$5
1 день
Задача выполнена оперативно, со всеми пожеланиями. Спасибо за работу!
Все хорошо, спасибо большое за заказ) было приятно работать.
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