Компоновка элементов в CorelDraw

Добрый день!

Есть отрисованные элементы в векторе, все в 1ом файле.

Необходимо изменить размеры элементов и разместить композиционно (согласно фотографиям) в разных файлах.

Пример, исходный файл: туча, корабль, солнце, волны, радуга, цветы.

Нужно в окончании:

1й файл – туча, корабль, волны

2й файл – солнце, радуга, цветы

Рисовать не нужно, только рассортировать из "свалки" в порядок по файлам.

Крайне желательно базовые значния экселя (ТЗ в нём) и на фото.

Связь через скайп или телефон.

Приоритет – свободные на выходные фрилансеры.