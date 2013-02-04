Favicon для сайта инта.рф

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Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка124 просмотра
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оставляем только логотип без надписи, упрощаем как надо, лишь бы было узнаваемо

11 лет назад
maxfilenko
Максим 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Dmitrynew
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$8
1 день
Быстро, качественно, другого уже и не ждем ))
Спасибо за заказ, буду рад новым.