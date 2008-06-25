Графика для казуальной игры

Друзья, для новостного сайта нужны кнопочки, которые блоггеры и владельцы сайтов смогут повесить у себя. Кнопочки: Добавить историю и Проголосовать за историю. Нужны разные варианты по размеру, форме, стилю. И каждый из этих ...