Графика для казуальной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт16 заявок402 просмотра

Нужно дорисовать некоторые графические элементы для казуальной игры жанра Матч-3. Игра готова на 60-75%, есть рабочая демка.

Посмотреть на то что уже готово можно здесь http://www.gamedev.ru/projects/forum/?id=81909

17 лет назад
odonacer
Роман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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