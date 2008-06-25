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Графика для казуальной игры
Нужно дорисовать некоторые графические элементы для казуальной игры жанра Матч-3. Игра готова на 60-75%, есть рабочая демка.
Посмотреть на то что уже готово можно здесь http://www.gamedev.ru/projects/forum/?id=81909
Заявки фрилансеров
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