Иконки для инстаграм

Есть готовые иконки в векторе в фотшопе, нужно либо как-то сконвертировать нормально в svg, либо перерисовать в люстре
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Нужно нарисовать для инстаграм иконки 11 шт для профиля интернет-магазина по продаже косметики и парфюмерии.
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