Картинки товара для конструктора

Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка270 просмотров
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Картинки товара для конструктора в несколько слоев. Каждый слой отдельно. Слой теней и слой дефолтной картинки, которая будет перекрашиваться в зависимости от выбранного цвета.

5 лет назад
volchara61reg
Вячеслав 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$40
1 день
Все просто супер. Получилось лучше моих ожиданий! По цене и качеству все очень-очень замечательно!
Спасибо за понятный интересный проект. Оплата и утверждение моментально и без сложностей. Рекомендую как отличного заказчика.