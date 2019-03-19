Отрисовка 9 иконок в линейном стиле

Иконки и Пиксель-артЗавершен4 заявки170 просмотров
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Необходимо отрисовать 9 иконок в линейном стиле по образцу.

5 лет назад
dkotov
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$30
1 день
Быстро и оперативно выполнено задание, качество полностью устроило, получил архив со всеми форматами и превью.
Отличный заказчик! Благодарю за интересный проект. Четко поставленная задача по иконкам и иллюстрациям, хорошая коммуникация, своевременная оплата! Всем рекомендую к сотрудничеству =)
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