Отрисовать 3 иконки в svg

Необходимо нарисовать иконку для сайта Визаход сегодня. Стиль во вложении. Текст для иконки "Роды в США"
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Есть готовые иконки в векторе в фотшопе, нужно либо как-то сконвертировать нормально в svg, либо перерисовать в люстре
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