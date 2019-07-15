Отрисовать 3 иконки в svg

$3
Иконки и Пиксель-артЗавершен43 заявки993 просмотра
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Есть готовые иконки в векторе в фотшопе, нужно либо как-то сконвертировать нормально в svg, либо перерисовать в люстре

4 года назад
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
webkabanov
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$3
1 день
WMZ
Выполнено все оперативно и качественно, спасибо!
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