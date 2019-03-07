Нарисовать иконку для сайта

Создается каталог фирм. Надо придумать иконки к каталогу и картинки для каталога. Размер иконки 128×128 Размер картинки 800x600 Примеры иконок (взята с другого сайта) в закрепе. Пример как выглядеть будет на сайте картинка. Про то, что на ней еще и текст ...