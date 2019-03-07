Нарисовать иконку для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт19 заявок383 просмотра
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Необходимо нарисовать иконку для сайта Визаход сегодня. Стиль во вложении. Текст для иконки "Роды в США"

5 лет назад
guest_14755362774986
Россия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад