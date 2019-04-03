Сделать дизайн для меню экскурсий.

Есть готовые иконки в векторе в фотшопе, нужно либо как-то сконвертировать нормально в svg, либо перерисовать в люстре
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Будет 15 экскурсий на сайте http://mos-radius.ru/. Надо их оформить в виде меню (плитка/мозаика) по 3 на строку: http://prntscr.com/n0hx1y
Если юзер щелкает в картинку/текст, то ниже появляется маршрут и описание экскурсии: http://prntscr.com/n0hyei
У каждой экскурсии должна быть своя цветная иконка (нужно нарисовать с нуля или адаптировать картинку из интернета под иконку), раскрывающая её суть/атмосферу.
- Для начала нужно создать одну иконку для экскурсии под названием “Вдоль по Питерской...” в виде кибитки/кареты с господином/извозчиком. Пример, который нравится: https://yandex.ru/images/search?pos=50&p=1&img_url=https%3A%2F%2Fcdn1.iconfinder.com%2Fdata%2Ficons%2Ftransportation-flat-3%2F64%2Fcarriage-cart-transportation-512.png&text=%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0&rpt=simage Можно было бы это изображение и взять, но не хочется нарушать авторские права. Поэтому надо что-то поменять. И добавить в карету контур господина в цилиндре.
2. Пробуем иконку вместе с описанием экскурсии
3. После утверждения рисуем по одной для оставшихся 14и экскурсий.
3. Москва вольных каменщиков (лучезарная дельта)
4. Злачные местечки. Иконка: рюмка и вобла (можно скелет)
5. Охотники за привидениями… (приведение)
6. Архитектура «по-московски»… (колонна с красной звездой)
7. Театральная столица. Иконка: красный занавес и сцена.
8. Дела сердешные (амур с луком)
9. Окольными путями (петляющая красная стрелка)
10. Криминальное чтиво (пистолет)
11. Его величество Модерн… (дама с фасадов, нужная https://www.pinterest.co.uk/pin/478648266622257356/)
12.Иноземные порядки. Иконка: парик и жабо.
13. Приключения Мастера. Иконка: рукопись в огне.
14. «На Московских изогнутых улицах»… (Есенин фотография)
15. Москва Александра Сергеевича (Пушкин памятник)
4. Затем объединяем их в экскурсионное меню: получаем обозначенную плитку 3x5.
Меню делается для сайта и будет верстаться.
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