Сделать дизайн для меню экскурсий.

$80
Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок284 просмотра
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Будет 15 экскурсий на сайте http://mos-radius.ru/. Надо их оформить в виде меню (плитка/мозаика) по 3 на строку: http://prntscr.com/n0hx1y

Если юзер щелкает в картинку/текст, то ниже появляется маршрут и описание экскурсии: http://prntscr.com/n0hyei

У каждой экскурсии должна быть своя цветная иконка (нужно нарисовать с нуля или адаптировать картинку из интернета под иконку), раскрывающая её суть/атмосферу.

2. Дядя Гиляй и его время… (курительная трубка + усы, Гиляй - это Гиляровский)

3. Москва вольных каменщиков (лучезарная дельта)

4. Злачные местечки. Иконка: рюмка и вобла (можно скелет)

5. Охотники за привидениями… (приведение)

6. Архитектура «по-московски»… (колонна с красной звездой)  

7. Театральная столица. Иконка: красный занавес и сцена.

8. Дела сердешные (амур с луком)

9. Окольными путями (петляющая красная стрелка)

10. Криминальное чтиво (пистолет)

11. Его величество Модерн… (дама с фасадов, нужная https://www.pinterest.co.uk/pin/478648266622257356/)

12.Иноземные порядки. Иконка: парик и жабо.

13. Приключения Мастера. Иконка: рукопись в огне.

14. «На Московских изогнутых улицах»… (Есенин фотография)

15. Москва Александра Сергеевича (Пушкин памятник)

4. Затем объединяем их в экскурсионное меню: получаем обозначенную плитку 3x5.

Меню делается для сайта и будет верстаться.

5 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$80
3 дня
Святослав сразу попал в яблочко. Мы вносили только мелкие корректировки. Работой очень довольны.
Евгений, отличный заказчик. Благодарю за интересный проект и подробное ТЗ! Всегда на связи, быстрая оплата, приятный в общении. Всем рекомендую к сотрудничеству!