Требуется создать иконку для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт14 заявок178 просмотров
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Нужно для сайта создать иконку в формате ico. Иконка которая отображается в закладках браузера, там две цифры  - 50 

Оплата вебмани. 

5 лет назад
dweb077
46 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад