Нарисовать иконку для мобильного приложения

$8
Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок392 просмотра
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Добрый день

Нарисовать иконку (на рабочем столе которая) для мобильного приложения. Размер 512х512 формат png.

Цена 500р.

иконка должна включать 2 буквы: DK и какой-нибудь рисунок.

Цвета: буквы черные, оформление золотого цвета (как на 1 скрине).

Стиль: строгий, классический, на тему недвижимости.

Наброски (рисунок) прилагаю: (первый рисунок предпочтительней второго, второй предпочтительней третьего)

После отбора, дальнейшее общение в телеграм.

5 лет назад
loginbest
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
13 часов назад
5 лет назад
$8
1 день
Нарисовала иконку для мобильного приложения. Сделано быстро и качественно. Остался доволен, так же заказал и логотип для сайта.
Чёткое тз, своевременная оплата, всегда на связи. Рада сотрудничать, рекомендую!