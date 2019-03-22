Нарисовать иконку для мобильного приложения

Нужно сделать инфографику для продуктов по землеустроительным услугам. Общее количество продуктов 12-15 штук. Каждвя должна быть выполнена на двух языках. ТЗ прикреплено для одного продукта. Остальные будут очень похожи с ним Просьба указывать стоимость одной инфографики на двух ...