Нарисовать иконки

Иконки и Пиксель-артЗавершен20 заявок321 просмотр
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5 лет назад
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
5 лет назад
$7
1 день
WMZ
Все нарисовали согласно ТЗ. Спасибо!
Спасибо за заказ. Проект интересный, сдан и принят в срок.