Иконки для инстаграм + шапки в социальные сети(FB, VK, twitter)

Иконки и Пиксель-артЗавершен29 заявок408 просмотров
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1. Нужно нарисовать для инстаграм иконки 11 шт для профиля интернет-магазина по продаже косметики и парфюмерии.

2. Создание шапки (один вид) для социальных сетей

Похожая тематика в файле.

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5 лет назад
Aleksandrfs
Александр 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
modeo3000
Артём 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$20
2 дня
WMZ
Всё вовремя и в срок. Спасибо за работу!
Отлично поработали. Коммуникация отличная, общение приятное, рекомендую!