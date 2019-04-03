Иконки для инстаграм + шапки в социальные сети(FB, VK, twitter)

Будет 15 экскурсий на сайте http://mos-radius.ru/. Надо их оформить в виде меню (плитка/мозаика) по 3 на строку: [url=http://prntscr.com/n0hx1y]http://prntscr.com/n0hx1y[/url] Если юзер щелкает в картинку/текст, то ниже появляется маршрут и описание экскурсии: [url=http://prntscr.com/n0hyei]http://prntscr.com/n0hyei[/url] У каждой экскурсии должна быть своя ...