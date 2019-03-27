Иконки для инстаграмм

Иконки и Пиксель-артЗавершен13 заявок251 просмотр
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Нужно нарисовать для инстаграм иконки 11 шт для профиля интернет-магазина по продаже косметики и парфюмерии.

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5 лет назад
Aleksandrfs
Александр 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$30
2 дня
Отличное исполнение, качество на уровне. Работаем дальше
Александр, отличный заказчик! Благодарю за интересный проект. Четко поставленная задача по иконкам, хорошая коммуникация, быстрая оплата! Всем рекомендую к сотрудничеству =)
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