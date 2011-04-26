Иллюстратор-иконщик для веба

Расызкивается иллюстратор-иконщик для работы над созданием сайтов. Нужно будет в разных стилях рисовать наборы иконок и пиктрограмм различных размеров и тематик. Ответственность – мега. Оплата – сразу.

Высылайте ссылки на портфолио и указывайте стоимость часа вашего труда либо стоимость проекта (в последнем случае уточняйте, какие именно работы входят в проект).

Работа удаленная попроектная (пока). С победителем подружимся и будем долго и приятно работать.