Ведущий художник для приложения под iOS

Для разработки приложения (стратегической игры) под iOS-девайсы требуется художник.

В обязанности будет входить:

- Ведение графики на проекте, обеспечение единства художественного стиля

- Управление командой художников

- Выполнение разннобразных художественных задач.

- Рисование 2D работ с концепта до финализации.

Требования:

- Профессиональное владение графическими пакетами векторной и растровой графики

- Отличное знание основ академического рисунка (цвет, объем, композиция)

- Наличие портфолио

- Умение создавать завершенные проекты с заданной стилистикой, а так же уверенные навыки эскизирования

- Владение основами 3D-графики приветствуется

- Знание основ графического движка Unity – приветствуется

Наличие skype и отсутствие проблем со связью в рабочее время

Описание работы:

условно проект можно отнести к симулятору города, поэтому примеры работ в этом направлении (архитектурные объекты и т.п.) крайне приветствуются.

!!!Разыскиваются два художника, т.к. объем работ предполагается большой!!!

Пример возможного (!) стиля в приложении. В конечном итоге, стиль будет обсуждаться с отобранными кандидатами.