Ведущий художник для приложения под iOS

О НАС Мы - команда из 2х программистов (26-28 лет), в рамках www.PlayData.ru создали и реализовали такие сложные проекты, как базы знаний по WoW, LA2, Aion и т.п. (www.wowdata.ru, www.ladata.ru, www.aion-data.ru). Недавно решили заняться социальными играми. Разбирались ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки приложения (стратегической игры) под iOS-девайсы требуется художник.
В обязанности будет входить:
- Ведение графики на проекте, обеспечение единства художественного стиля
- Управление командой художников
- Выполнение разннобразных художественных задач.
- Рисование 2D работ с концепта до финализации.
Требования:
- Профессиональное владение графическими пакетами векторной и растровой графики
- Отличное знание основ академического рисунка (цвет, объем, композиция)
- Наличие портфолио
- Умение создавать завершенные проекты с заданной стилистикой, а так же уверенные навыки эскизирования
- Владение основами 3D-графики приветствуется
- Знание основ графического движка Unity – приветствуется
Наличие skype и отсутствие проблем со связью в рабочее время
Описание работы:
условно проект можно отнести к симулятору города, поэтому примеры работ в этом направлении (архитектурные объекты и т.п.) крайне приветствуются.
!!!Разыскиваются два художника, т.к. объем работ предполагается большой!!!
Пример возможного (!) стиля в приложении. В конечном итоге, стиль будет обсуждаться с отобранными кандидатами.
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