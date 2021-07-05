Требуется нарисовать 34 пары иконок 200x200 для услуг ломбарда и ремонта. Каждая иконка должна содержать изображение и надпись с телефоном (093)XXXXXXX, а также парную картинку без телефона. Иконки должны быть в рисованной графике или документальном стиле, с фоном белым, прозрачным или в оттенках #eae8e5 и #e0e1e0.