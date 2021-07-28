Картинки иконки для рубрик сайта

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Завершен33 заявки779 просмотров

Нарисовать картинки 200*200 для рубрик услуг ломбарда и ремонта.

Всего нужно 34 пар картинок( отдельных картинок).

На каждой картинке изображения предмета услуги и надпись с телефоном (093)XXXXXXX

И такая же парная картинка с надписью но без телефона.

Внизу приведены все виды надписей.

  • Картинка не должна быть сильно захламлена изображением - что бы читалась надпись.
  • Стиль картинок или рисованная графика или реально-документальные
  • Фон у картинок или белый или прозрачный или #eae8e5 или #e0e1e0
1 Ломбард (или Выкуп)

2 Выкуп ноутбуков

3 Скупка ноутбуков

4 Куплю ноутбуки на запчасти

5 Выкуп техники Apple

6 Купим ipad

7 Купим iphone на запчасти

8 Скупка iphone

9 Купим macbook

10 Куплю macbook на запчасти

11 Покупаем компьютеры

12 Скупаем мониторы

13 Выкуп планшетов

14 Куплю оргтехнику

15 Покупка банковского оборудования

16 Купим принтеры

17 Скупка телевизоров

18 Покупаем игровые приставки

19 Купим фотооборудование

20 Скупка видеокамер

21 Выкуп музыкального оборудования

22 Скупка электроинструмента

23 Скупка жилой мебели

24 Скупка бытовой техники

25 Скупка товаров

26 Скупка мобильных телефонов

27 Выкуп нерабочих телефонов

28 Ремонт ноутбуков

29 Ремонт телефонов

30 Ремонт телевизоров

31 Ремонт электроники

32 Вызов телемастера

33 Эльдорадо утилизация

34 Утилизация, списание переработка

4 года назад
dimacer
51 год
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Kravchenko_V
Виктория 
31 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$15
5 дней
Отличный креативный дизайнер. Все по ТЗ и в сроки!
С Дмитрием было приятно и легко работать: чёткая постановка задачи и конкретные указания по правкам, своевременная оплата. Буду рада сотрудничеству и дальше, если предоставится возможность (:

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Kravchenko_V
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