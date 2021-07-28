Требуется разработка рабочей документации для дизайн проекта жилого комплекса. Необходимы чертежи для трёх вестибюлей с размерами 281м, 151м и 160м. Работа будет основана на готовых визуализациях и планировках. Использование ArchiCad 20 или 23 обязательно. Примеры чертежей предоставим. Сотрудничество возможно при успешном выполнении задания.
Картинки иконки для рубрик сайта
Нарисовать картинки 200*200 для рубрик услуг ломбарда и ремонта.
Всего нужно 34 пар картинок( отдельных картинок).
На каждой картинке изображения предмета услуги и надпись с телефоном (093)XXXXXXX
И такая же парная картинка с надписью но без телефона.
Внизу приведены все виды надписей.
- Картинка не должна быть сильно захламлена изображением - что бы читалась надпись.
- Стиль картинок или рисованная графика или реально-документальные
- Фон у картинок или белый или прозрачный или #eae8e5 или #e0e1e0
2 Выкуп ноутбуков
3 Скупка ноутбуков
4 Куплю ноутбуки на запчасти
5 Выкуп техники Apple
6 Купим ipad
7 Купим iphone на запчасти
8 Скупка iphone
9 Купим macbook
10 Куплю macbook на запчасти
11 Покупаем компьютеры
12 Скупаем мониторы
13 Выкуп планшетов
14 Куплю оргтехнику
15 Покупка банковского оборудования
16 Купим принтеры
17 Скупка телевизоров
18 Покупаем игровые приставки
19 Купим фотооборудование
20 Скупка видеокамер
21 Выкуп музыкального оборудования
22 Скупка электроинструмента
23 Скупка жилой мебели
24 Скупка бытовой техники
25 Скупка товаров
26 Скупка мобильных телефонов
27 Выкуп нерабочих телефонов
28 Ремонт ноутбуков
29 Ремонт телефонов
30 Ремонт телевизоров
31 Ремонт электроники
32 Вызов телемастера
33 Эльдорадо утилизация
34 Утилизация, списание переработка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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