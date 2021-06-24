Зазработка РД для дизайн проекта ЖК

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт2 заявки482 просмотра

По зонам – три вестибюля по 281м, 151м и 160м

Что должен включать в себя РД, какие чертежи с тех размерами и пример вышлем после.

Работа по готовым визуализации и планировке. Срочно.

Пишите сразу с рассказом об опыте и портфолио. Без него не рассматриваем.

Работа только в ArchiCad 20 или 23 версии.

Если сработаемся, то будем сотрудничать и дальше.

ArchiCAD
4 года назад
Able2Know
Антон 
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Был
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Заявки фрилансеров

Ян
 
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