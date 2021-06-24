Необходимо добавить кнопку "Какой информации вам не хватило" под описанием товара и кнопку "Что улучшить?" после оформления заказа. Оповещения должны приходить с указанием товара, к которому оставлен отзыв. Важно реализовать это через Битрикс с необходимой версткой. Укажите стоимость и сроки выполнения.
Зазработка РД для дизайн проекта ЖК
По зонам – три вестибюля по 281м, 151м и 160м
Что должен включать в себя РД, какие чертежи с тех размерами и пример вышлем после.
Работа по готовым визуализации и планировке. Срочно.
Пишите сразу с рассказом об опыте и портфолио. Без него не рассматриваем.
Работа только в ArchiCad 20 или 23 версии.
Если сработаемся, то будем сотрудничать и дальше.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Необходимо срочно разобрать изображение по слоям и предоставить его в формате ai. Изображение доступно на сайте в виде баннера. Ожидается качественная работа с иконками и пиксель-артом.Завершен4 года назад
- $50
Требуется изменить цвет картинки для иконок и пиксель-арт. Ознакомьтесь с техническим заданием для получения подробной информации о требованиях и ожидаемых результатах.Иконки и Пиксель-арт45 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо подобрать 33 иконки для отзывов клиентов и сотрудников на сайте. Заменить текущие изображения (Трамп) на фотографии других людей, чтобы они соответствовали общему дизайну сайта. Требуется внимание к стилю и единообразию.Иконки и Пиксель-арт23 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходим дизайнер для создания 5-8 3D иконок и их анимации. Важно предоставить портфолио и указать цену за выполнение работы. Иконки должны быть выполнены в стиле пиксель-арт.Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется дизайнер для создания уникального логотипа и фавикона для проекта по Android тематике. Необходимы логотип с иконкой и текстом, а также фавикон в размерах 16x16, 32x32, 192x192 и 500x500 пикселей в форматах SVG и PNG. Примеры желаемых стилей будут предоставлены. Укажите цену, сроки выполнения и примеры похожих работ.Иконки и Пиксель-арт24 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать 8 иконок для инстаграм-историй в новом стиле и цвете. Темы иконок: термины, финансовые советы, спросите профессионалов, горячие советы, большие победы, вопросы и ответы, книги, новостная рассылка. Примеры старых иконок и стиль для новых приложены. Укажите цену и сроки выполнения.Завершен4 года назад
- $20
Ищется специалист для стилизации карты, аналогичной представленной на сайте bncplaza.kz. Необходимо создать уникальный дизайн с использованием иконок и пиксель-арта. Ожидается готовность работать до полного утверждения проекта.Завершен4 года назад
Необходим фавикон для сайта копирайтера, разработанного на Тильде. Иконка может быть в виде ручки или карандаша, также рассматриваются альтернативные варианты. Предпочтительные цвета: черно-белый, белый с синим или темно-зеленым. Укажите ваши предложения по цене.Завершен4 года назад