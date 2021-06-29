Дизайн иконки и витрины для приложения Baby Monitor (для Google Play)

$98
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт4 заявки690 просмотров

Задача описана в ТЗ по этой ссылке:

https://www.notion.so/Google-Play-8a0adb772a7b4962b03baf9c17a8b116

4 года назад
itforyou
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Выбранный исполнитель

goroobets
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4 года назад
$98
7 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

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