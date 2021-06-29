Требуется нарисовать 34 пары иконок 200x200 для услуг ломбарда и ремонта. Каждая иконка должна содержать изображение и надпись с телефоном (093)XXXXXXX, а также парную картинку без телефона. Иконки должны быть в рисованной графике или документальном стиле, с фоном белым, прозрачным или в оттенках #eae8e5 и #e0e1e0.
Дизайн иконки и витрины для приложения Baby Monitor (для Google Play)
Задача описана в ТЗ по этой ссылке:
https://www.notion.so/Google-Play-8a0adb772a7b4962b03baf9c17a8b116
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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