Отрисовать одну иконку

Требуется сделать иконку в psd. На иконке должно быть изображено вот это http://joxi.ru/V2VEOX6H0xDPXm , т.е. надо просто отрисовать её в таком формате https://yadi.sk/i/FGNqJ2we33Ati7 (ссылка на страницу https://goo.gl/qv2ksa ). Она должна быть однотонная, такого же цвета, такого же размера, как на странице.