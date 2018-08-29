Сделать картинки товаров для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт17 заявок224 просмотра

Всем привет! В интернет магазин нужно добавить около 200 единиц товаров. Для каждого товара нужно сделать 1 уникальную картинку с нашим лого. Формат: png. Также, нужно делать сразу под ретину. Исполнителю будет предоставлен сайт-конкурент, чьи картинки можно взять за основу.  

7 лет назад
guest_15365694931127
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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