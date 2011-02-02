Создать красивую кнопку на сайт

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Завершен8 заявок209 просмотров

Необходимо нарисовать красивую фигурную кнопку на сайт. Приблизительно 245Х100 пикселей.

14 лет назад
olegkings
Олег 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$5
1 день
Евгений, хороший и грамотный специалист. Работу выполнил с учетом всех моих пожеланий и "капризов". Буду обращаться и в дальнейшем. Рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству!

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MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

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