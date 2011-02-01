Иконки качественные для сайта

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Завершен2 заявки203 просмотра

Сайт: http://v7zvezd.ru

Задача: в сайдбаре есть иконки (пример, комлпексные обеды). Необходим пиксель арт иконок для:

- сигарет, сигар (1шт.) - тот раздел сей в разработке;

- пицца;

- суши.

Долгосрочное сотрудничество в случае успешной работы, т.к. придётся заменить текущие!

Требования:

1. Опыт работы и креативность

2. ОБЯЗ ПАРОЧКУ ЛУЧШИХ РАБОТ ПРИМЕРЫ

3. цена и сроки за 1шт.

14 лет назад
richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
31 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Быстрое исполнение, хорошее качество работ! Спасибо, Матвей! Так держать) Рекомендую.
Хороший заказчик, не привередлив, оплату сделал вовремя. Надеюсь будем еще работать:)

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
31 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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