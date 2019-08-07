Мне нужен хороший Фотошопер для создания иконки приложения. И ещё отделать несколько фото. Денюжкой не обижу. Что-то на подобии того, что я оставил в прикрепленном файле.
Стикерпак для Telegram
Добрый день!
Необходим стикерпак, как подарок, со стикерами по конкретному человеку. Интересует стоимость и сроки. ТЗ отправлю отдельно.
Заявки фрилансеров
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