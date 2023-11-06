Ілюстрація на обкладинку книги - казка-алегорія про Котигорошка

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок281 просмотр
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Привіт!

Завдання до українців)
Мені потрібна обкладинка на кіндл версію (ел.книга) книги до сатиричної казки-алегорії про героїчну боротьбу Котигорошка проти Горинича (алегорично – України проти росії). ТЗ маю.

Завдання цікаве, непросте. Готова обговорити і пояснити, як це емоційно бачу. Розгядаю і ваші альтернативи.

Дякую, чекаю на тих, кому цікаво)

месяц назад
MarinaKum
Марина 
42 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
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