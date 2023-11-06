Приветствую! Задача отрисовать персонажей из 3D в 2D в высоком качестве прорисовки. Персонажи чтобы были полубоком, разборные, т.е. персонаж по слоям, чтобы каждую его часть можно было анимировать (руки, ноги, голова, эмоции, туловище, оружие). ...
Ілюстрація на обкладинку книги - казка-алегорія про Котигорошка
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Привіт!
Завдання до українців)
Мені потрібна обкладинка на кіндл версію (ел.книга) книги до сатиричної казки-алегорії про героїчну боротьбу Котигорошка проти Горинича (алегорично – України проти росії). ТЗ маю.
Завдання цікаве, непросте. Готова обговорити і пояснити, як це емоційно бачу. Розгядаю і ваші альтернативи.
Дякую, чекаю на тих, кому цікаво)
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