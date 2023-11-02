Замінити колір тестку та заливку

$2
Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка28 просмотров
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Треба відредагувати jpg файл - замінити колір тексту, зробити фон іншого кольору та створити ще 1 файл просто з чорною заливкою.

Роботи мало і вона проста, просто я криворука XD

2 месяца назад
guest_1699372022902
Украина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
HectorArrives
Бодя 
24 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
$1
1 день
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