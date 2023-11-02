Замінити колір тестку та заливку

Дано два логотипа, необходимо разработать женского персонажа и сделать несколько рисунков с ним с черно-белой и наоборот палитрах (как на логотипе), добавьте совсем чуть чуть больше деталей чем в предложенном лого. Персонаж должен в целом быть ...