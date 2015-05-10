Баннер-открытка ко дню рождения компании

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок245 просмотров

Необходимо нарисовать поздравительный баннер-открытку к 5-летию компании для размещения на сайте и отправки коллегам по эл. почте. Желательно, чтобы у вас была возможность оперативного исполнения - срок 1-2 дня.

10 лет назад
plotnelena
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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